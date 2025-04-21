Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için güncel hava durumu tahminlerini duyurdu. Bugün merkez ilçeler hariç tüm ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kuvvetli rüzgar uyarısı da geldi. Yarın ve Çarşamba günleri ise Van’ın tamamının yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ’DEN VAN İÇİN ÇİFT UYARI

Meteoroloji, Van için kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam saatlerine kadar güney yönlerden sert rüzgar (20-40 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.”

Van’ın 3 günlük hava durumu ise şu şekilde:

İpekyolu;

21 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

21 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

21 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

21 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

21 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

21 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Nisan Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı