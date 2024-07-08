MGM bugün için tahmini hava durumu verilerini yayımlayarak Van için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yayımlanan tahmini hava durumu verilere göre Van’da yağış beklentisi görülürken, aynı zamanda kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunuldu.
Van genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Rüzgârın kuzeyli ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde, yağış anında kuvvetli esmesi tahmin edilirken, yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.
Van’da hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.
Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu