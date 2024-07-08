MGM bugün için tahmini hava durumu verilerini yayımlayarak Van için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yayımlanan tahmini hava durumu verilere göre Van’da yağış beklentisi görülürken, aynı zamanda kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunuldu.

Van genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgârın kuzeyli ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde, yağış anında kuvvetli esmesi tahmin edilirken, yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Van’da hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu