Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca çığ tehlikesi bulunan bölge için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kod uyarısı verilen Van’da, bazı ilçelerde hava sıcaklıklarının yer yer eksi 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Van genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Van’da buzlanma ve don uyarısında bulunan Meteoroloji, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama, gizli buzlanma, açık alanlarda rüzgar üşümesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

MGM, aynı zamanda Van için çığ tehlikesi uyarısında da bulunarak, sarı kod verdi.

Yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu