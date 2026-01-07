Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 63 ilde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, bunların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engellediklerini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 424 şüphelinin yakalandığını, bunların 162'sinin tutuklandığını, 70'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Yakalanan diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."