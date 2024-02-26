Meteoroloji, Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don, çığ, baca gazı zehirlenmeleri gibi bir dizi uyarıda bulundu.

Van ve bölge illeri için yapılan hava tahmininde; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Van, Hakkari ve Bitlis illerinde kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerde fırtınamsı rüzgar (60-80 km/sa) beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği açıklanırken, yapılan uyarılar çerçevesinde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don olayına ilişkin; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine karşı da uyarı yapılarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” diye kaydedildi.

“KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Uyarıda; “Van, Hakkari ve Bitlis illerinde rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerde fırtınamsı rüzgar (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve fırtınanın (60/80 km/sa) etkisiyle birlikte baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmeleri, kar savrulması ve kar sürülmesi meydana gelebileceğinden (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.