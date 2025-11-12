Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da, beklenen soğuklar hafta sonu kente giriş yapacak. Pazar günü ise karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor.
Havanın bugün, yarın ve Cuma günü parçalı bulutlu gözüktüğü Van’da cumartesi günü yağmur, Pazar günü ise karla karışık yağmur beklentisi hakim.
Meteorolojiye göre Van genelinde beklenen 5 günlük hava tahmini şu şekilde;
İPEKYOLU:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
TUŞBA:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
EDREMİT:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
BAHÇESARAY:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu
BAŞKALE:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
ÇALDIRAN:
12 Kasım Çarşamba: Yer yer sağanak yağışlı
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
ÇATAK:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu
ERCİŞ:
12 Kasım Çarşamba: Yer yer sağanak yağışlı
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu
GEVAŞ:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu
GÜRPINAR:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu
MURADİYE:
12 Kasım Çarşamba: Yer yer sağanak yağışlı
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu
ÖZALP:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu
SARAY:
12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu
16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu