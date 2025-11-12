Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da, beklenen soğuklar hafta sonu kente giriş yapacak. Pazar günü ise karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor.

Havanın bugün, yarın ve Cuma günü parçalı bulutlu gözüktüğü Van’da cumartesi günü yağmur, Pazar günü ise karla karışık yağmur beklentisi hakim.

Meteorolojiye göre Van genelinde beklenen 5 günlük hava tahmini şu şekilde;

İPEKYOLU:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

TUŞBA:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

EDREMİT:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

BAHÇESARAY:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu

BAŞKALE:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

ÇALDIRAN:

12 Kasım Çarşamba: Yer yer sağanak yağışlı

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

ÇATAK:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu

ERCİŞ:

12 Kasım Çarşamba: Yer yer sağanak yağışlı

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu

GEVAŞ:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu

GÜRPINAR:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağışlı

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu

MURADİYE:

12 Kasım Çarşamba: Yer yer sağanak yağışlı

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu

ÖZALP:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu

SARAY:

12 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu

16 Kasım Pazar: Kuvvetli yağmurlu