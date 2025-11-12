Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,5 artışla 5 bin 606 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN 4 BİN 112 DOLAR SEVİYESİNDE

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.