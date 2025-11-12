Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın Çaldıran, Erciş ve Muradiye ilçelerinde aralıklı sağanak yağmur olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 15

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 15

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu 17

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 12

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 14

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu 19

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 16

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu 15

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu 18

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 16

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 15

Saray: Parçalı ve çok bulutlu 15