Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın Çaldıran, Erciş ve Muradiye ilçelerinde aralıklı sağanak yağmur olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 15
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 15
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu 17
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 12
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 14
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu 19
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 16
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu 15
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu 18
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 16
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 15
Saray: Parçalı ve çok bulutlu 15