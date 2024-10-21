Van Valiliği, yaptığı açıklama ile 28 Ekim gününe kadar Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesinin beklendiğini bildirerek, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağının tahmin edildiğini aktardı. Valilik, ulaşımda oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının (28.10.2024- Pazartesi gününe kadar) mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi beklendiğinden, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek rakımlı kara yolu geçitleri (Karabet, Güzeldere, Tendürek) ile şehirler arası yollarda oluşması muhtemel yağışlarla birlikte gizli buzlanma ve don olayı gibi ulaşımda aksama oluşturabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.