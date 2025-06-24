1976 yılında ibadete açılan Hz. Ömer Cami, Van’ın önemli bir konumunda yer alıyor. Van’ın işlek caddelerinden İskele ve Sıhke Caddesi ile Beşyol meydanının kesiştiği noktada yer alan cami, kentin gözde yeri olarak biliniyor.

Söz konusu cami 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra hasar aldı. Bir süre ibadete açık kalan cami için yıkım kararı verildi. Alınan yıkım kararının ardından hazırlıklar yapıldı ve caminin altında yer alan pasaj esnafı da tahliye edildi. Ardından da yıkım işlemlerine başlandı.

VANLILARIN BULUŞMA MEKANI

Önünde yer alan Dabbağoğlu parkıyla 7’den 70’e her kesimi ağırlayan mekan Vanlıların buluşma yeri olarak da biliniyor. 2011 yılındaki depremde hasar alan cami için yıkım kararı verilirken, yeni proje ile yerini modern bir cami ve sosyal hayat merkezine bırakacağı açıklandı.

MAYIS AYINDA İBADETE KAPATILDI

15 Mayıs 2025 tarihli olarak ibadete kapatılan cami, pasajda yer alan esnafın tahliye edilmesiyle beraber yıkım işlemlerine başlandı.

Dört bir tarafı tamamen güvenlik çemberiyle kapatılan caminin, kubbelerin üzerinde yer alan çatıların sökülmesiyle yıkımına başlanmış oldu.

Modern yapıyla yeniden hizmete geçmesi planlanan projede pasaj bölümünün de 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.