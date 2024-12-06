Ziyarette Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat İzgi ve Erciş Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mürselat Erçin yer aldı.

Ziyaret sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ziyaret için teşekkürlerini iletti.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı paylaşımda; “Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat İzgi ve Erciş OSB Müdürü Mürselat Erçin’i birliğimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.” sözlerine yer verdi.