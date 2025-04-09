Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Çukurca ilçesinden Van'a yolcu götüren V.Ö. yönetimindeki 30 T 3005 plakalı ticari taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.