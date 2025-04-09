Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ilk durağı Van Valiliği olacak. Burada resmi temaslarda bulunacak olan Bakan Kacır, ardından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nı (DAKAF’25) ziyaret edecek.

Bakan Kacır'ın, programın devamında Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ziyarette bulunarak, bölgedeki sanayi faaliyetlerini yerinde incelemesi bekleniyor.

Öğleden sonraki programda ise Bakan Mehmet Fatih Kacır, Bedesten Çarşısı’nın açılış törenine katılacak. Bakan Kacır’ın açılışın ardından AK Parti'yi ziyaret etmesi ve parti teşkilatıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Günün son etkinlikleri arasında düzenlenecek bir yemek programının ardından Bakan Mehmet Fatih Kacır Van’dan ayrılacak.