Birkaç günlük sıcak havanın etkisi altına giren Van, yeniden yağışlı havalara merhaba dedi. Dün akşam yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Van’da bugün de akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilirken, yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
Van’da da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı