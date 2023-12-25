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Çarşamba günü deplasmanda lider Mazıdağı Fosfatspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Van Gölüpor, Pazar günü sahasında Yeşil Varto Spor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup eden Van Gölüspor, puanını 19'a yükseltti. Van'ı bölgesel amatör ligde temsil eden ve grupta oynadığı son maçlarda aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, sahasında konuk ettiği Muş temsilcisi mağlup ederek, haftayı galibiyetle kapattı. Van temsilcisi, zorlu mücadelede Murat Kurnaz, Fatih Karael ev Recep Şipal'in ayağından bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.

Kıyasıya geçen mücadeleyi Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Van ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, Türkiye Tüm Spor Adamları Genel Başkan Yardımcısı Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, TFFHGD Van Şube Başkanı Taner Coşkun, Van Gölüspor Kulüp Başkanı Mimar Hicran İsaoğlu ve çok sayıda taraftar takip etti. İpekyolu Gençlikspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gölkentli Taraftar Grubu da Van Gölüspor'u yalnız bırakmayarak maç boyunca destekledi.

Maça iyi başlayan Van Gölüspor ilk yarıda etkili ataklar geliştirmesine rağmen golle buluşamadı. Rakip takım Yeşil Vartospor ise geliştirdiği ataklarda Van Gölüspor savunmasını ve kaleci Serkan Tunar'ı aşamadı. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ve güzel bir futbol ortaya koyan Van Gölüspor rakip kalede üst üste önemli ataklar yakaladı. 53. dakikada geliştirilen atakta topla buluşan Murat Kurnaz, rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Van temsilcisi 2 dakika sonra durumu 2-0 yaptı. Gelişen atakta sağ çaprazda topla buluşan Fatih Karael, uzak mesafeden topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın kalan bölümünde yine rakip kalede önemli ataklar geliştiren Van temsilcisi, üçüncü golü ise 67. dakikada buldu. Bu kez sahneye çıkan tecrübeli golcü Recep Şipal maçın skorunu tayin eden golü kaydederek takımının 3-0 sahadan galip ayrılmasını sağlayan golü kaydetti. Maçın kalan bölümünde sonucu değiştirecek, goller olmayınca Van Gölüspor zorlu müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

BAŞKAN İSAOĞLU: "ZOR BİR MAÇTI"

Maçın ardından konuşan Kulüp Başkanı Mimar Hicran İsaoğlu, "Zor bir maçtan alınan altın değerindeki üç puan ve güzel futboldan dolayı mutluyuz. Bizim için her açıdan zor bir maçtı. Özellikle dondurucu soğuğa rağmen tribünleri dolduran, bizleri yalnız bırakmayarak, galibiyet sevincimize ortak olan cefakar Gölkentli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zorlu hava şartlarına rağmen futbolcularımız temkinli oyunla galip gelmesini bildi. Galibiyetten dolayı teknik heyetimizi ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum " dedi. Van Gölüspor ligin 11'nci haftasında deplasmanda Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un konuğu olacak.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR…

27 puanla liderliğe yükselen Bitlis Özgüzelderespor sahasında 19 puanla beşinci sırada yer alan Bağlar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederken, 25 puanla averajla ikinci sırada yer alan Diyarbakırspor evine 8 puanla onuncu sırada bulunan Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'u 6-1 mağlup etti. 25 puanla liderlikten üçüncü sıraya gerileyen Mazıdağı Fosfatspor deplasmanda 23 puanla dördüncü sırada bulunan Şırnak Petrolspor'la 0-0 berabere kalırken, 16 puanla altıncı sırada bulunan temsilcimiz Van Gölüspor sahasında 4 puanla on ikinci sırada yer alan Yeşil Vartospor'u 3-0 mağlup etti.

14 puanla yedinci sırada yer alan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor sahasında 4 puanla son sırada bulunan Diyarbakır Adaletspor'u 3-0 mağlup ederken, 10 puanla sekizinci sırada yer alan Yenişehir Belediyespor evinde 9 puanla dokuzuncu sırada bulunan Batman Kayraspor'a 3-0 mağlup oldu. 6 puanla on birinci sırada yer alan Çınar Belediyespor haftayı bay geçti.



