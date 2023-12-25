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Hafta sonu bir çok ilçesinde karın etkili olduğu Van’da, rüzgar da zaman zaman şiddetli esti. Karlı ve rüzgarlı bir hafta sonunu geride bırakan Van’da bugün parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısında bulunarak; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji, şu uyarıda bulundu; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”