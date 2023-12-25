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Bu yıl Ağustos ayı sonlarında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi olarak atanan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’in yerine Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özvan atanmıştı. Özvan’dan boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan isim de belli oldu.

Wanhaber’in edindiği bilgilere göre Van Büyükşehir Belediyesi’nde Ali Özvan’dan boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Ramazan Gökdemir getirildi.

RAMAZAN GÖKDEMİR KİMDİR?

1963 yılında Van’da doğdu. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi Bölümünden mezun oldu. Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Şirketler Muhasebesi ile yöneticilik konularında uzmanlaşmıştır. 1984’te Van Valiliği, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde göreve başladı. 1989’da İl Özel İdare Muhasebe Müdürlüğü, 2005 yılında İl Özel İdaresi Mali İşler Müdürlüğü, 2005 yılında İl Özel İdaresinin İdari ve Mali konulardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, (İl Özel İdaresi bünyesinde görev yaptığı dönemlerde; İl Özel İdaresine ait şirketlerde Yönetim Kurul Üyeliği, Denetim Kurul Üyelikleri ve Genel Müdür gibi görevlerde bulundu) 2014 yılında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yapmıştır.

Van Valiliği’nden 10(on) adet takdirname ile Van Valiliği (üç), TSE Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, DAKAP, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van İl Hentbol Başkanlığı tarafından teşekkür belgelerine layık görülmüş ayrıca yine Van Valiliği tarafından kendisine “Üstün Başarı Belgesi” verilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.