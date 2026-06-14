Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, biyokaçakçılık vakalarına ilişkin 17 yıllık verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2008-2024 yılları arasında toplam 96 biyokaçakçılık vakası kayıt altına alınırken, Van’da aynı dönemde 4 vaka tespit edildi.

Verilere göre, Van’da biyokaçakçılık kapsamında kayda geçen vakalarda ele geçirilen türler arasında bitkiler ve dev doğan yer aldı. İlde 2010 yılında 1 vaka, 2024 yılında ise 3 vaka biyokaçakçılık vakaları kapsamında kayıt altına alındı.

Bakanlık verilerinde, biyokaçakçılık vakalarına karışan kişilerin farklı ülke vatandaşları olduğu belirtilirken, Van’daki vakalarda işlem yapılan kişilerin Macaristan ve İran uyruklu olduğu bildirildi.

Türkiye genelinde biyokaçakçılık vakalarının en fazla görüldüğü il 18 vaka ile Hatay oldu. Hatay’ı 12’şer vaka ile Antalya ve Artvin izledi. Adana 7 vaka ile üçüncü sırada yer alırken, Edirne ve Gümüşhane 5’er vaka ile dördüncü sırada bulundu. Van ve Kars ise 4’er vaka ile biyokaçakçılık vakalarının en fazla görüldüğü beşinci sıradaki iller arasında yer aldı.