Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Van ile birlikte bölge illerinde de beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri sırasında kısa süreli fırtına ve dolu hadisesi görülebileceği de değerlendiriliyor.

Tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu