Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Van ile birlikte bölge illerinde de beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri sırasında kısa süreli fırtına ve dolu hadisesi görülebileceği de değerlendiriliyor.
Tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu