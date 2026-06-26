Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Dilektaşı (Manis) köyünün Sasi mezrasında meydana geldi. Tüm köylere ait ortak sürünün gece saatlerinde mezrada konuşlandığı sırada, bölgeye inen aç kurt sürüsü koyunların arasına daldı. Karanlığın ve sisin etkisiyle sürüye saldıran kurtlar, 50'ye yakın küçükbaşı telef etti. Saldırı esnasında panikleyen sürü çevreye dağılırken, yaklaşık 30 koyun ise yaralandı veya dağlık alanda kayboldu.

"Köylüler seferber oldu"

Gece yarısı sürüden gelen sesler ve köpeklerin havlaması üzerine durumdan şüphelenen çobanlar ve köy sakinleri, hemen mezra alanına koştu. Kurtları bölgeden uzaklaştırmayı başaran köylüler, gün ağarınca arazide arama kurtarma çalışması başlattı. Yaralı hayvanlar için Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verilirken, kaybolan hayvanların bulunması için bölgedeki dağlık ve engebeli arazide çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Köy sakinleri bölgede son zamanlarda kurt popülasyonunun arttığı ve özellikle gece saatlerinde hayvancılıkla geçinen köylülerin büyük tedirginlik yaşadığını belirtti. Telef olan hayvanlar nedeniyle köy halkının maddi zararının büyük olduğu ifade edildi.