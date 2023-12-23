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Çarşamba günü deplasmanda lider Mazıdağı Fosfatspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Van Gölüpor, yarın saat 13.00'te sahasında Yeşil Varto Spor ile karşı karşıya gelecek. Van'ı bölgesel amatör ligde temsil eden ve grupta oynadığı son maçlarda aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, sahasında konuk edeceği Muş temsilcisi mağlup ederek, yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Hafta boyunca İpekyolu İlçe Stadyumu'nda Yeşil Varto Spor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisinde tek hedef galibiyet. Yarın saat 13:00'da İpekyolu Gençlik Sahasında oynanacak karşılaşmayı; Zeynep Acar, Ayşe Polat, Mustafa Özel ve İrem Kılıç hakem dörtlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van Gölüspor, 13 puanla altıncı sırada yer alırken, bu periyotta rakip fileleri 12 kez havalandırıp kalesinde 12 gol gördü. Ligde oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Yeşil Vartospor ise, 4 puanla on üçüncü sırada yer alırken, bu periyotta rakip fileleri 5 kez havalandırıp kalesinde 19 gol gördü.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta 10 puanla sekizinci sırada yer alan Yenişehir Belediyespor, bugün saat 13:00'te sahasında 6 puanla onuncu sırada yer alan Batman Kayraspor'u konuk ederken, 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Mazıdağı Fosfatspor, yarın 13:00'te deplasmanda 22 puanla üçüncü sırada bulunan Şırnak Petrolspor'a konuk olacak. 24 puanla ikinci sırada bulunan Bitlis Özgüzelderespor sahasında 19 puanla beşinci sırada yer alan Bağlar Belediyespor'la karşılaşırken, 22 puanla dördüncü sırada bulunan Diyarbakırspor sahasında 8 puanla dokuzuncu sırada yer alan Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'la karşılaşacak. 11 puanla yedinci sırada yer alan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor sahasında 4 puanla son sırada bulunan Diyarbakır Adaletspor'u konuk ederken, 6 puanla on birinci sırada yer alan Çınar Belediyespor haftayı bay geçecek.