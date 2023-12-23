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WanHaber

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, dolmuş ve otobüslerin yetersizliğinden yakınarak çağrıda bulundular.

Sosyal medyada “yyüçözümistiyoruz” etiketiyle sorunları dile getiren öğrenciler, “her gün aynı rezaleti çekmek zorunda değiliz” diyerek çözüm isteklerini gündeme taşıdılar.

Üniversite öğrencileri, taleplerini sosyal medya üzerinden dile getirirken, “Yeterli ulaşım imkanı sağlamak yetkililerin zorunluluğudur. Artık çok yorulduk sesimizi duyuramamaktan, bir an önce bu soruna çözüm bulun” ifadelerine yer verdi.

Özellikle üniversiteden çıkış saatinde araçlarda yer bulmakta güçlük çektiğini kaydeden öğrenciler, kış aylarında yaşanılan bu durumun büyük bir problem olduğuna işaret etti.