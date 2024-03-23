İlk devrenin son maçlarında aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, ligin ikinci devresinde beklenen çıkışı yakalayamadı. Ligin ikinci devresinde 7 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Van temsilcisi, geçtiğimiz haftayı Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip kaparak, ikinci devredeki ilk 3 puanını almıştı.

Ligin ilk devresini 19 puanla altıncı sırada tamamlayan ve ikinci devrenin ilk maçında Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'a 2-1 mağlup olan Van Gölüspor, ikinci hafta maçında ise Bitlis Özgüzelderespor'a 3-2 mağlup olmuştu. İkinci devrenin üçüncü haftasını BAY geçen Van temsilcisi, dördüncü hafta maçında ise sahasında Şırnak Petrolspor'a 1-0 mağlup oldu. İkinci devrenin beşinci hafta maçında Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelen ve 4-1 mağlup olan Van Gölüspor, altıncı hafta maçında sahasında karşılaştığı Yenişehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

İkinci devrenin yedinci hafta maçında ise Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılan Van Gölüspor, yarın sahasında karşılaşacağı Batman Kayraspor'u mağlup etmek istiyor. Hafta boyunca Batman Kayraspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, maçı kazanmak için sahaya çıkacak.

İki takım açısından da önemli olan ve Van 75.Yıl Gençlik Sahası'nda oynanacak olan maçın kıran kırana geçmesi bekleniyor. Van Gölüspor ligin 20. Haftasında Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılırken, Batman Kayraspor sahasında Bitlis Özgüzelderespor'a 3-1 mağlup oldu.

Van Gölüspor ligde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle 23 puanla sekizinci sırada yer alırken, rakip fileleri 26 kez havalandırıp kalesinde 24 gol gördü. Batman Kayraspor ligde oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle 21 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, rakip fileleri 22 kez havalandırıp kalesinde 22 gol gördü.

GRUPTA DİĞER KARŞILAŞMALAR…

Grupta oynanacak diğer karşılaşmalarda 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Mazıdağı Fosfatspor deplasmanda 26 puanla altıncı sırada yer alan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'la karşılaşırken, 40 puanla dördüncü sırada bulunan Şırnak Petrolspor, Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak.

45 puanla ikinci sırada yer alan Bitlis Özgüzelderespor sahasında 13 puanla on birinci sırada bulunan Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'u konuk ederken, 15 puanla onuncu sırada yer alan Yeşil Vartospor, Diyarbakır Adaletspor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak.

41 puanla üçüncü sırada yer alan Diyarbakırspor24 puanla yedinci sırada bulunan Yenişehir Belediyespor'la karşılaşırken, 33 puanla beşinci sırada yer alan Bağlar Belediyespor haftayı bay geçecek.