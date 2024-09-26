Yağışlar, Gölü Canlandırdı

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bu yıl bahar aylarında yaşanan ekstrem yağışların, gölün su seviyesini koruma noktasında büyük katkı sağladığını vurguladı.

Yeraltı Sularının Gücü

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, havzaya düşen yağışların bir kısmının doğrudan göle ulaşırken, önemli bir kısmının da toprağa sızarak yer altından gölü beslemeye devam ettiğini belirtti, bu sürecin bahar aylarına kadar süreceğini ifade etti.

Gölün Derinliği ve Geri Çekilme Sorunu

Gölün toplam alanının 3,700 kilometrekare ve derinliğinin 400 metre olduğunu hatırlatan Alaeddinoğlu, geri çekilmenin özellikle sığ alanlarda belirginleştiğini, ancak derin bölgelerde daha az görüldüğünü açıkladı.

Gelecek Yağışlar Belirsiz, Ama Umut Var

Gelecekteki yağış miktarlarının belirsiz olduğunu kaydeden Alaeddinoğlu, havanın neminin yoğuşarak yağışa dönüşme potansiyelinin bulunduğunu ve bu durumun bölge için olumlu bir gelişme olduğunu