Özkan Bayraktar ve ekibi, bu atların bakımını üstlenerek, onları tekrar yarışlara hazırlamak için büyük bir özen gösteriyor.

Tuzlu ve sodalı suyun mucizevi etkisi

At sahipleri, sakatlanan atlarını Van Gölü’nün eşsiz tuzlu ve sodalı sularında yüzdürerek tendon ve lif sorunlarını tedavi ediyorlar. Bayraktar, bu yöntem sayesinde atların hızla iyileştiğini ve yarışlara güçlü bir şekilde döndüklerini belirtiyor.

Suyun ötesinde kumsalda güç kazanma

Yüzmenin yanında, atlar kumsalda koşturarak güç ve dayanıklılık kazanıyor. Bayraktar ve ekibi, bu doğal ortamı kullanarak atların performansını maksimum seviyeye çıkarmak için büyük çaba harcıyor.

Tedavi sonrası zafer yolculuğu

Özellikle tendon sorunları olan atların bu tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu ifade eden Bayraktar, tedavi edilen atların önemli yarışlarda başarı elde ettiğini gururla anlatıyor. Bu süreçte iyileşen atlar Diyarbakır ve Elazığ’da yapılacak yarışlara katılmak üzere yola çıkıyor.

Başarıyla dolu bir tedavi merkezi

Erciş’teki bu özel çiftlik, hipodromlarda sakatlanan atların yeniden yarış kazanmasına olanak sağlıyor. Bayraktar, tedavi ettikleri atların birçoğunun önemli yarışlarda derece aldığını vurguluyor. Bu tedavi yöntemi, atların gelecek performanslarını olumlu yönde etkiliyor.