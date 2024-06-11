Balıkçı Ahmet Çıkla, geçen yıllardaki kuraklığa işaret ederek, "Suların çekilmesiyle artık teknelerimizi bile kıyıya yanaştıramaz hale gelmiştik. Önceki yıl bölgedeki barınaklarda derinleştirme ve onarım çalışması başlatıldı. Av yasağı döneminde, teknelerimizi bakıma aldık" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. Bölgede yaklaşık 20 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefallerini koruma tedbirleri kapsamında üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. İnci kefalleri bu süre içinde üremek için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara göç ediyor.

Göç sırasında inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzmesi, güzel görüntüler oluşturuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bu dönemde bölge turizmine de katkı sağlıyor. Av yasağının olduğu 3 aylık dönemde Vanlı balıkçılar da boş durmuyor. Yıl boyu Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yıpranan balıkçı tekneleri vinçlerle karaya çıkartılıp bakım ve onarımları yapılıyor, ağları kontrolden geçiriliyor. Bakım ve onarımın ardından tekneler yine vinçle suya indiriliyor.

'BU YIL BÖLGE İYİ YAĞIŞ ALDI'

Son yıllarda bölgede yaşanan kuraklıktan çok fazla etkilenen Vanlı balıkçılar, teknelerini kıyıya yanaştırmakta güçlük çektiklerini belirtti. Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çıkla, "Suların çekilmesiyle birlikte artık teknelerimizi bile kıyıya yanaştıramaz hale gelmiştik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, önceki yıl bölgedeki barınaklarda derinleştirme ve onarım çalışması başlattı.

Bu yıl bölge iyi yağış aldı. Şu an su seviyesi yükselmiş durumda. Bizler de av yasağı döneminde yıl boyu yıpranan teknelerimizi bakıma aldık. Fakat bizim çekek yerlerimiz yok. Biz teknelerimizi büyük maliyetle karaya alıyoruz. Her yıl aynı işlemi yapıyoruz. Çekek yerlerimiz olsaydı daha rahat olurdu. Şu anda da av yasağı var biz teknelerimizi vinçlerle karaya aldık. Teknelerimizin bakım ve onarımını yapıyoruz. Çünkü Van Gölü'nün suyu tuzlu ve sodalı olduğu için teknelerimiz çok yıpranıyor. Bizler de yeni sezon için hazırlıklarımızı bu dönemde yapıyoruz" diye konuştu.