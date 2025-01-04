Yüzme sezonunun 3. gününde bir aktivist kendini Van Gölünün soğuk sularına bırakarak 2 konuya vurgu yapmak istediğini söyledi.

Aktivist hem Van Gölünün kirletilmemesi hem de son zamanlarda kirliliğiyle gündem olan Marmara Denizinin temiz kalmasına dikkat çekmek amacıyla soğuk havaya rağmen Van Gölüne girdi.

“MAVİYİ SEVİYORUZ DENİZLERİ KORUYORUZ”

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi Maşallah Özel, “Bugün tarihi bir gün. Van Gölü sahilinde gölün soğuk sularında yüzme etkinliğimizin 3. gününde ‘Van Gölü Alan Başkanlığı’na’ dikkat çekmek için buradayız. Bugün başka bir talebimizde ‘Maviyi Seviyoruz Denizleri Koruyoruz’ Marmara denizi temiz kalsın diyerek sloganımızı atıyoruz. İstanbul’da ki arkadaşlarımıza destek olmak için etkinliği yapıyoruz.” sözlerine yer verdi.