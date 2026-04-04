Van Filistin’e Destek Platformu ile Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) tarafından “Siyonist İsrail ve Emperyalist ABD Ortadoğu’dan defol” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Beşyol Meydanı’nda başlayarak Van Kent Meydanı’nda yapılan konuşmalarla sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve beraberindeki heyetin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Van Kent Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından Filistin’e destek mesajları içeren açıklamalar yapıldı.

“Sessizlik, sonu olamayan bir çukurdur”

Filistin'e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Faruk Çevik yaptığı konuşmada, “ABD ve İsrail karşısında direniş dışında bir tercihin olmadığı yaşanan süreçle ortaya çıkmıştır. Teslimiyetçi zihniyetin sonu kardeş ve dost ülkelerde katliam ve soykırım yapılırken, kendisine ne zarar verirse versin ABD üslerini ve radarlarını savunmaya varmıştır. Bugün islam ülkelerinin yöneticileri, ülkelerinin geleceğini ve tam bağımsızlığını düşünüyorlar ise ABD ve İsrail'e karşı Yahya Sinvar’ın başlattığı direniş destanına destek vermelidirler. Sessizlik, sonu olamayan bir çukurdur. İnsanlığın ortak düşmanı olan ABD ve İsrail şer ittifakı, biz kendimizle ilgili tüm değerleri bir kenara koymadan, onların kulu, kölesi ve gönüllü askeri olmadan bizlerden razı olmayacaklardır.” dedi.

“Çocuk kadın ve yaşlılar katledilmeye devam ediyor”

Çevik, Filistin’de soykırımın devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bugün Siyonist terör şebekesi 7 Ekim'de Gazze topraklarında başlattığı soykırım ve katliamlarını 2,5 yıldır devam ettiriyor. Gazze'de bittiği ve ateşkese girdiği düşünülen soykırım ve katliam süreci ateşkes sürecinin garantör olduğu iddiasındaki müslüman devletlerin pasifliğinin bir sonucu olarak hiç bitmeden devam ediyor. Son günlerde Gazze'de Siyonist caniliğin 7 ekim sürecindeki hızıyla devam ettiğini görmekteyiz. Gazze'de siviller ve toplu olarak yaşadıkları yerler bombalamaya çocuk kadın ve yaşlılar katledilmeye devam ediyor. Şimdi de ,Katil israil Filistinli esirleri idam edecek.”

“Sessizlik suça ortaklıktır”

Çevik son olarak şunları söyledi:

“Sessizliğin suça ortaklık olduğu bu kritik zamanda, zulme karşı duruşumuzu meydanlara taşımak için ayağa kalkıyoruz. Van Sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi insanlar olarak; bölgedeki işgale, kutsallarımıza yönelik saldırılara ve emperyalist sömürüye karşı olan tüm halkımızı da zalimlere karşı durmaya ve meydanlara inmeye davet ediyoruz. Soykırıma karşı tek ses, tek yürek olmak; kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek için tüm vicdan sahiplerini bu onurlu direnişe omuz vermeye davet ediyoruz.”