Van’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 5.2 büyüklüğünde ölçüldü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, depremin orta büyüklükte olduğunu ve ne öncü ne de artçı deprem olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

Mutlu, orta büyüklükteki bu depremin 2011 Van depremiyle bağlantısı olmadığını, ne öncü ne de artçı deprem olduğunu ve vatandaşların telaşlanmasına gerek olmadığını söyledi.

“NE ÖNCÜ NE DE ARTÇI DEPREM OLARAK NİTELENDİRİLEBİLİR”

Mutlu, bölgenin aktif tektonik açıdan kompleks bir alanda olduğunu ve farklı fay türlerinde depremlerin görülebileceğini belirterek, “Van'da meydana gelen depreme baktığımızda, AFAD kayıtlarına göre 5.2, ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) kayıtlarına göre 5.1 büyüklüğünde ve Van merkezinin hemen kuzeyinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu deprem orta büyüklükte olup ne öncü ne de artçı deprem olarak nitelendirilebilir; 2011 Van depremi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bölge olarak aktif tektonik açıdan kompleks bir alanda yaşıyoruz ve farklı fay türlerinde depremler görülebiliyor. Orta büyüklükteki bu deprem, vatandaşların korkmasına neden olacak bir durum oluşturmaz. Ancak evlerde sabitlenmemiş dolaplar veya devrilebilecek cam gibi eşyaların kontrol edilmesi önemlidir.” dedi.

“VATANDAŞLAR EVLERİNDE TEHLİKE AVINA ÇIKMALIDIR”

Mutlu, deprem sonrası hem yapısal hem yapısal olmayan hasarlardan etkilenmemek için vatandaşların evlerindeki riskleri değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, “Ayrıca afet sonrası doğru davranışları öğrenmek de önemli. Vatandaşlar normal hayatlarını sürdürürken, bireysel olarak afet yönetimi konusunda sorumluluklarını sorgulamalı, evlerinde kesinlikle tehlike avına çıkmalı ve ev eşyalarını sabitlemeli. Yapı stoğu konusu ise farklı bir boyut; özellikle mühendislik hizmeti almamış, yapı denetiminden geçmemiş ve deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış binalar risk taşır. Van'da 2011 depremi sonrası yapı stoğu ile ilgili çalışmalar başlatılmış, ancak tamamlanmamıştır; bu nedenle mevcut durum net olarak bilinmiyor.” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIN KORKMASINA GEREK YOK”

Vatandaşların korkmasına gerek olmadığını, yapıların güvenli olduğu durumlarda evlerinde oturabileceklerini söyleyen Mutlu, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Vatandaşların yapı stokunu sorgulaması önemli, ancak kamu kurumlarının da bu çalışmaları tamamlaması gerekiyor. Bu depremin gerçekleştiği fay hattı üzerinden daha büyük bir deprem beklentisi yok. Bölgede Van Gölü havzası ve civarında yaklaşık 20 aktif fay bulunuyor, her biri farklı karakteristiğe sahip. Bu deprem, Van merkezinin kuzeyindeki bir fay üzerinde meydana gelmiş olup, yıl içinde bu bölgede 5 büyüklüğünde 5–10 civarında deprem beklenen bir durum. Dolayısıyla bu depremi büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirmek yanlış olur. Vatandaşların korkmasına gerek yok; yalnızca yapı stokuna dair durum farklı. Eğer yapıları güvenliyse, evlerinde oturabilirler.”