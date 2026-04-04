ABD ile İsrail'in saldırılarılarıya başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden savaşta bir ay geride kalırken, önemli gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'a ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'la ilgili mesajına yanıt olarak Farsça paylaşımda bulundu.

"BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aliyev mesajında, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Mesud Pezeşkiyan’ın gösterilen destek dolayısıyla Azerbaycan halkına ve devletine teşekkürünü ifade etmesi, halkımız tarafından büyük takdirle karşılanmaktadır.

Dost ve kardeş halklarımız yüzyıllar boyunca birbirine destek olmuştur ve hem iyi hem de zor günlerde daima birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

PEZEŞKİYAN: ALİYEV'E DESTEKLERİNDEN DOLAYI TAKDİRLERİMİ İLETTİM

Pezeşkiyan, Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan, "Kardeşim İlham Aliyev ile yaptığım görüşmede, Azerbaycan hükümeti ve halkının gösterdiği dayanışma ve destekten dolayı takdirlerimi ifade ettim." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.