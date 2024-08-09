Bu tarihi hazineler, yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkarılarak, ait oldukları yere kavuştu.

Van Gölü'ndeki Tarihi Hazine Gün Yüzüne Çıktı

Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'na ait 35 mezar taşı, zamanla göl sularının altında kalarak unutulmuştu. Ancak, gölün çekilmesiyle birlikte bu tarihi eserler yeniden ortaya çıktı. Van Müzesi'nde bir yıl süren arındırma ve restorasyon işlemleri sonrasında, taşlar ait oldukları yere taşındı.

Titiz Bir Çalışmayla Taşlar Eski Görkemine Kavuştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çalış ve ekibinin gözetiminde gerçekleştirilen restorasyon sürecinde, mezar taşları üzerindeki yazı ve motifler yeniden canlandırıldı. Taşlar, Van Gölü'nün tuzlu suyundan ve yosunlardan temizlendikten sonra, Selçuklu Mezarlığı'na geri getirildi.

Gelecek Nesiller İçin Koruma Altında

Müze Müdürü Erdal Acar, taşların yaklaşık 80 yıl önce Selçuklu Mezarlığı'ndan çıkarılarak bir iskele yapımında kullanıldığını belirtti. Acar, taşların ait oldukları yere döndürülmesinin kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Taşlar, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunulacak ve gelecek nesillere aktarılacak şekilde koruma altına alındı.

Dünya Kültürel Mirası İçin Büyük Adım

Doç. Dr. Ercan Çalış, taşların mezarlığa yeniden kazandırılmasının dünya kültürel mirası açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Taşlar, mezarlıkta uygun görülen yerlere konumlandırılarak korunacak ve bu sayede yıllarca gömülü kalmış olan bu tarihi miras, dünya sahnesine yeniden çıkacak.