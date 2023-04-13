Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekilmeye devam ederken, kıyı şeridinde irili ufaklı yeni adacıkların sayısı giderek artıyor.

Özellikle Van YYÜ sahilinde gözle görülür ciddi bir çekilme olurken, bu çekilme vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü'nde, son yıllarda yağışların azalmasından dolayı su kaybı yaşanıyor. Küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ciddi anlamda çekilme yaşanan Van Gölü'nün kıyı şeridinde irili ufaklı yeni adacıkların sayısı giderek artıyor.

Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde, ortaya çıkan adacıklar göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne seriyor. Son yağan kar yağışının bir nebze de olsa akarsular ve barajlardaki suya katkı sunması beklenirken, bunun da etkisini göstermemesi, vatandaşları endişelendirdi.

Van Gölü'nde gözle görülür ciddi anlamda bir çekilme olurken, çekilmeler sonrası küçük adacıklar ve mikrobiyalit ortaya çıkmaya devam ediyor. Su seviyesi her geçen gün düşen Van Gölü'nün bazı noktalarında metrelerce çekilme yaşanıyor. Van Gölü sahillerinde mikrobiyalitler ortaya çıkarken, yaşanan çekilme ise herkesi kara kara düşündürüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van Gölü Havzası'nda da son aylardaki yağışların azlığı ve barajlarda su doluluk oranının düşmesi, kuraklık riskini yeniden ülke gündemine taşıdı. Yağışların önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin dışında seyretme ihtimali endişelendirmeye devam ediyor.

100 YILLIK İSKELE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde geçtiğimiz yıl başlayan küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşanmış ve yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi ise bu kez tamamen su yüzeyine çıkmıştı. Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıkmıştı.

İskelenin ahşap fore kazıklarının tamamen yüzeye çıkması, göldeki su kaybı etkisini bir kez daha gözler önüne sermişti. Uzmanlar, yüzey akışları ve yer altı suların gölü yeterince besleyemediğini, bu durumda aşırı sıcaklıklarla birlikte buharlaşmanın göldeki su kaybını hızlandırdığını ifade ediyor.

Van Bölge Gazetesi