

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin göçü sürerken martıların da av festivali devam ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı bulunan inci kefalleri göç ederken, martılar da balıkları avlamak için bekliyor.

Martıların balıkları yemek için adeta birbiriyle kapışırken, o anlar ilginç görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar da, eşsiz tabiat parkında su sesi eşliğinde kahvaltı yaparken martıların avlanmalarını izliyor.

Şehrin gürültüsünden uzak bir yerde kahvaltı için geldiklerini belirten Cihat Öztunç isimli vatandaş, "Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali göçünün son dönemlerindeyiz. Biliyorsunuz geçen hafta 'İnci Kefali Göçü Festivali' düzenlenmişti.

Yalnız festival bizim için bitmiş olsa da bazıları için hala devam etmekte. Şu an gördüğünüz gibi martıların festivali hala devam ediyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp buradaki bu balık bendi tabiat parkında kahvaltımızı su eşliğinde ve martıların olağanüstü bir avlanma tekniklerini izleyerek zevkli bir vakit geçiriyoruz" dedi.