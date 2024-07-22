Van Gölü'nde kızıl rengiyle dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle çekimler yaparken, bazı vatandaşlar da ilçenin sahilinde bulunan öğretmenevi iskelesine inerek yakamozu izledi. Van Gölü üzerinde yükselen dolunayı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Şu anda Ahlat’ta dolunayın yükselişini seyrediyoruz. Dolunay, Van Gölü’nde çok güzel bir görüntü ve yükseldikçe çok güzel bir yakamoz oluşturuyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu manzarayı kaçırmamak için geldik. Burada bunları görüntülüyoruz. Herkesi buraya fotoğraf çekmeye ve bu manzarayı seyretmeye davet ediyoruz. Gerçekten çok görülmeye değer bir manzara, herkesi buraya fotoğraf çekmeye bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA