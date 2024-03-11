Van ve ülkemiz için büyük bir önemde olan Van Gölü’nün korunması için başlatılan dip çamuru temizliği sürüyor. Şimdiye 1.5 milyon metreküp dip çamurunun çıkarıldığı Van Gölü’nün gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.

VALİ BALCI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELİYOR

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü’nün temiz kalması ve gelecek nesillere mavi bir şekilde aktarılması için ellerinden geleni yaptıklarına vurgu yapıyor.

Vali Balcı, dip çamuru temizliği yapılan bölgeyi de sık sık ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yerinde bilgi alıyor.

VAN GÖLÜ’NÜ KORUMAMIZ GEREKİYOR

Vali Ozan Balcı, Van Gölü’nün mutlaka korunması gerektiği vurgusu yaparak, temiz tutulması yönünde yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi çalışmaları sonucu şuana kadar 1.5 milyon metreküp dip çamur temizliği yapıldığının altını çizen Vali Balcı, 1 milyon metreküp çamurun daha temizleneceğini söyledi.

Van Gölü’nün korunması gerektiğine dikkat çeken Vali Balcı, “Sadece dip çamuru temizliği yapmıyoruz. Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerimize 5 yeni arıtma tesisi yapıyoruz. Tamamlandıktan sonra Van Gölü daha temiz olacak” ifadelerini kullandı.

Van Gölü’nde gerçekleştirilen dip çamuru temizliği ile gölün kirliliğinin ve çevrede oluşan pis kokunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Birinci etap çalışmaları tamamlanan Van Gölü dip çamuru temizliğinde, 2. ve 3. etap çalışmaları devam ediyor.