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Van Gölü SK, Van İl Spor Güvenlik Kurulunun almış olduğu “24.12.2023 Pazar günü Vangölü Sportif Faaliyetler – Yeşil Varto Spor takımları arasında oynanacak Bal Ligi 1. Bölge 9. Grup 11. Hafta Futbol Müsabakasına seyirci alınmayacaktır.” kararına itiraz etti. İtiraz kurul tarafından kabul edildi ve maça seyirci alınmasına karar verildi.

Van Gölü SK ile Yeşil Varto Spor arasında 24.12.2023 Pazar günü saat 13:00'te İpekyolu Semt Sahası'nda oynanacak müsabaka seyircili gerçekleşecek.

VAN SPOR İTİRAZ ETMEDİ

Van Spor FK ise itiraz başvurusu yapmadığı için 15.12.2023 Pazartesi günü oynayacağı Bursaspor maçına seyirci alınmayacak.