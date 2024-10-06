Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde 30 yıldan fazla bir zamandır yaptırılan ve ruhsat verilmeyen un fabrikası, Adilcevaz Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıktırıldı. Açıklamalarda bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, 30 yıldan fazladır sahil bandından yaptırılan ruhsatsız un fabrikası binasının metruk bir yapıya dönüştüğünü belirterek, “Görüntü kirliliği yaşatıyordu. Bu nedenle bugün burada un fabrikası binasının çürümüş olması nedeniyle ve ruhsatsız olduğu için yıkımını başarıyla tamamladık. Biz göreve geldiğimizden bu yana çürük ve metruk yapılarla mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Kaynak: İHA