İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Atlı Jandarma Timleri, Van Gölü çevresinde motorlu araçların ulaşamadığı bölgelerde çevre kirliliği ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek amacıyla devriye faaliyetlerini icra ediyor.

Ekipler, göl çevresinde yasa dışı avcılığın önlenmesi, çevre kirliliğiyle mücadele edilmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Doğal yaşamın korunmasına da katkı sunan Atlı Jandarma Timleri, göl çevresinde düzenli aralıklarla devriye faaliyetlerini sürdürüyor.