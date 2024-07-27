Van Gölü’nü merkeze koyan birçok etkinlik gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği, belirli periyotlarla bu etkinliklerine devam ediyor.

Yıl içerisinde hem Van hem de Bitlis illerinde, il milli eğitim müdürlükleri işbirliği ile çok sayıda eğitim çalışması da gerçekleştiren dernek, bu çalışmalarını sürdürecek.

Vangölü Aktivistleri Derneği, farkındalığı artırmak anlamında son olarak ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ baskılı açacak magnetler hazırladı.

Söz konusu magnetleri eğitim çalışmaları ve diğer etkinliklerde katılımcılara hediye edeceğini bildiren dernek, bu şekilde farkındalık çabalarını arttırmayı amaçlıyor.