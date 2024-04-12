Bir çok etkinlik gerçekleştirerek Van Gölü'ne dikkat çekmek ve mavi kalmasını sağlamak isteyen Vangölü Aktivistleri Derneği, etkinliklerini sürdürürken, değişik kentlerden Van Gölü destekleri alıyor.

Son olarak, Muğla, Antalya ve Iğdır illerinde "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganlı pankartlar açıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği de, söz konusu desteklere ilişkin; "Ülkemizin dört bir yanından "#VanGölüKirlenmesin Mavi Kalsın" sloganı ile Van Gölü farkındalığına destekler gelmeye devam ediyor. Muğla, Antalya, Iğdır. İnsanlık mirası olan Van Gölü için çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz" paylaşımı yaptı.