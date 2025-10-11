Vadi Doğa Arama Sporları Kulübü üyeleri, Türkiye’nin üçüncü en yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Genellikle yaz aylarında dahi tamamen erimeyen kar ve buz kütleleriyle ünlü olan Süphan Dağı'nda, dağcıların gözlemleri iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkilerini bir kez daha kanıtladı. Tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, zirve tırmanışı sırasında dağın buzullarını da yakından inceleyerek küresel ısınmanın doğal üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Vadi Doğa Sporlar Kulübü Başkanı Ömer Demez liderliğindeki 26 kişilik dağcı ekibi, Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı’nın zirvesine ulaşarak hem sportif başarı elde etti hem de önemli bir çevre gözlemi yaptı. Ekip, tırmanış esnasında ve zirvede yaptıkları gözlemlerde, Süphan Dağı’nın karakteristik özelliklerinden olan buzul kütlelerinin hızla eridiğini ve bazı buzul göllerinin kuruduğunu tespit etti.

Konuya ilgili açıklama yapan başkan Demez, "Süphan Dağı tırmanışı 26 kişilik ekinin tamamı zirve yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vadi Doğa Sporları Kulübünün 22 üyesi, Şanlıurfa'dan 3 kişi bir kişide Çek Cumhuriyeti'nden katılımıyla toplam 26 kişilik ekip tamamı zirve yatmıştır. Van'dan saat 20.00'da araçlarımızla Adilcevaz ilçesine bağlı Kışkıllı köyüne kadar gittik. Hazırlıkları yaptıktan sonra gece 24.00'da tırmanışımız başladı. Sabah 10.00'da bütün ekip olarak zirveye ulaştık.Zordu ama çok güzel ve başarılı bir etkinlik oldu. Bütün dosyalarımızı kutluyoruz" dedi.

"Üst buzullar tamamen erimiş"

Zorlu ve bir o kadar güzel bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Demez, Süphan Dağı'nın Güneybatı külah çevresindeki üst buzullar tamamen erimiş. Zirvede bulunan iki buzul bölgesi bir kısım buzullar duruyor. Üstü kum ve toprakla örtülü buzullar kalmış. Onlarda hızla eriyor" diye konuştu.