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Wanhaber / Fatma Öztürk

Bisiklet sporunu yaygınlaştırmayı amaçlayan Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü, bu doğrultuda çok sayıda organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ile birlikte doğal, kültürel ve tarihi zenginliklere dikkat çekmek isteyen Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü, Van Gölü havzasında bulunan yerleşim yerlerine bisikletlerle tur düzenleyecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü olarak başta bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması olmak üzere, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerimizin önemine dikkat çekmek için sportif faaliyetlerimiz devam ediyor. Van Gölü Havzasında bulunan tüm yerleşim yerlerimize tanıtım turları düzenleyeceğiz. İlk tanıtım turumuzu, 110 km’lik mesafe ile Tatvan’dan Hizan ilçemize yaptık” denildi.