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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar bellli oldu.

İlgili yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre katılımcılar, sözleşmelerini sonlandırmadan konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sini kullanabilecek.

Kısmen ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek.

Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek.

Doğal afet durumlarında süre şartı aranmayacak

Doğal afet durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek.

Bu durumunda kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Eğitim için 21 yaş şartı

Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecek.

Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Katılımcı, 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde başvuruda bulunabilir.

Başvuru sırasında katılımcı, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

Evlilik veya konut alımı halinde kısmen ödeme

Katılımcılar ayrıca konut alımı veya evlenme durumlarında sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir.

Konut alımı için faydalananlar kendi adına en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren tapu belgesinin, evlilik için faydalanan katılımcılar ise evlendiğini gösteren nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

Sözleşmelerin en az 5 yıl yürürlükte olması gerekiyor

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak. ensonhaber