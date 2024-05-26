Bu yıl 27.nci kuruluş yılı olan VANGİAD kongresini gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan dernek başkanı Kadri Salaz, derneğin 27 yıllık sürecini anlattı. Salaz yönetime dahil olan ve emek verenlere teşekkür ederek, bundan sonra daha aktif bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Salaz’ın konuşmasından sonra Divan Başkanlığını Van Dinamik Sanayici İş İnsanları Derneği (VADSİAD) başkanı Berrin Uçar’ın yaptığı Genel Kurula geçildi. Kongrede başkanlığa yeniden Kadri Salaz seçilirken, yönetim ise, Okan Bakkalbaşı, Murat Beyaz, Muazez Çağlar Kesici, Faruk Biner, Sadık Engin ve Asaf Özcan Yeke’den oluştu.

Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Mehmet Fazıl Kaplan, Ünsal Keser, Nevin İl, Abdulbaki Oflas, Diyaeddin Altındal, Yavuz Karaman ve Ünal Keser getirildi.

Denetim Kurulu Asil üyeliğine Münür Karam, Ergül Gülaç ve Mahmut Akköprü, Denetim Kurul Yedek; Özhan Hakan, Sıddık Salaz ve Yahya Oğur seçildi.