Van esnaf seçiminde olaylar çıktıİki adayın yarıştığı seçimlere şaibe karıştı. Seçimilerde aday olan Metin Aras seçimleri protesto ederek salondan ayrıldı

Van Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi seçimli olan kongresinde tartışmalar yaşandı. İsa Berge ve Metin Aras’ın aday olduğu seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla olaylar çıktı. Seçimde şaibe yapıldığını iddia eden Metin Aras seçimlerden çekilerek seçimleri protesto etti. Olaylı kongrenin divan başkanlığını Faruk Alpaslan’ın Yaptığı kongrede üyeler arsında ki tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesini emniyet mensupları önledi. Metin Aras’ın yaşanan şaibe iddiası ile ilgili basın açıklaması yapması bekleniliyor.