Hentbol branşında Van ilini temsil eden Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı'nın Antrenörü Müslüm Karaboğa, “Evimizde Sivas Hentbol Takımını yenerek play-off süper lige yükselme maçlarına gitmeyi garantiledik.

Hiçbir maddi karşılık beklemeden terinin son damlasına kadar sahada aslanlar gibi mücadele eden sporcularıma ve teknik ekibime teşekkürü borç bilirim. Bu zorlu yolculuğumuzda bizlerle beraber olan ve desteklerini esirgemeyen başta Van Valimiz Ozan Balcı’ya, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesine, Hentbol İl Temsilcimize ve bizlere inanan herkese teşekkür ediyoruz. Play-off Van’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Azat Tanhan ise “3 yıldır Van’dayım ve Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımında oynuyorum. 3 yıldır Valimiz Ozan Balcı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve gençlik ve spor ailesi dışında kimse yanımızda olmadı.

Biz bu coğrafyanın ve memleketin çocukları olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Van’ın hentbol tarihine baktığınızda çok büyük bir başarı elde ettik. Bu başarıyı sadece kendimiz için değil, Van’ın tanıtımı için de önemli bir başarıdır. Bu başarıya ve bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.