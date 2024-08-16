Yayımlanan ‘İç Göç İstatistikleri’ bülteninde Van, net göç rakamlarına göre en fazla göç veren 12’nci il olarak kayıtlara geçmişti.
Yine aynı durumda TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ‘Hanehalkı İşgücü Araştırması’ bülteninde yayımlanan araştırma sonucuna göre Van, işsizlik oranının en yüksek olduğu 2’nci il olarak açıklanmıştı.
İstihdam oranı en düşük 7’nci il de olan Van, ‘İç Göç İstatistiklerine’ göre ise Türkiye genelinde en fazla iş göçü veren ilk 10 kentten de biri oldu.
2023 yılında Van’da 5 bin 815 kişi iş bulmak için şehir dışına göç ederken, bu rakamla Van en fazla göç veren 10’uncu kent olarak açıklandı.
Van’ın da aralarında bulunduğu en fazla iş göçü veren 10 kent ise şu şekilde;
İstanbul: 31 bin 480 göç
Ankara: 15 bin 981 göç
İzmir: 11 bin 380 göç
Konya: 7 bin 759 göç
Bursa: 7 bin 709 göç
Antalya: 7 bin 446 göç
Adana: 6 bin 999 göç
Diyarbakır: 6 bin 659 göç
Mersin: 6 bin 568 göç
Van: 5 bin 815 göç