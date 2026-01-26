Van’ın tanıtımını artıracak önemli etkinliklerden biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 29’ncu kez kapılarını açıyor. Dünyanın en büyük beşinci organizasyonu olarak bilinen EMITT Fuarı’nda Van adına yer alacak kurumlar, kentin nitelikli turizm potansiyeline ulaşabilmesi adına çalışmalar yürütecek.

Van’ın, tarihi mekânlarından, turizm destinasyonlarına, yöresel yemeklerinden, Van Kahvaltısına, Van Kedisi ve çeşitli yöresel ürünler, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtılacak.

Ayrıca tanıtıcı materyallerin de dağıtılacağı fuarda, kentin en iyi şekilde tanıtılması hedefleniyor.