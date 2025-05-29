2008-2024 yılları arasında 25-34 yaş grubundaki nüfusta yer alan kadınlarda yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5'ten yüzde 48,9'a, erkeklerde ise yüzde 14,6'dan yüzde 41,1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı ulusal eğitim istatistiklerine göre ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara oldu. Van ise Türkiye genelinde ortalama eğitim süresinin en az olduğu 5. il oldu.

Buna göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2024 yılında en yüksek olduğu il 10,8 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Aynı şekilde ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,5 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

2024 yılı itibari ile Van'da eğitim gören toplam kişi sayısı 993 bin olarak açıklandı. Bu dönemde okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen kişi sayısı 163 bin 830 oldu.

2024 verilerine göre Van’da 195 bin 913 kişi ilkokul, 57 bin 778 kişi ilköğretim, 221 bin 906 kişi ortaokul ve dengi meslek okulu, 189 bin 341 kişi lise ve dengi meslek okulu, 102 bin 451 kişi ise yüksekokul veya fakülte mezunu olarak açıklandı.

Aynı dönemde Van'da okuma yazma bilmeyen kişi sayısı ise 45 bin 17 olarak kayıtlara geçti.