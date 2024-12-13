Kar yağışlı sistemin etkili olmaya başlamasıyla soğuk hava kenti olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre Van’da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Tahminlere göre Van’ın Özalp ilçesinde Pazar günü hava sıcaklıkları -20’yi görecek. Soğuk havalardan dolayı buzlanma ve don uyarı da yapıldı.

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre Van’da 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -6/5 C

14 Aralık Cumartesi: Hafif kar yağışlı -11/-2 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -13/7 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -5/6 C

17 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu -3/5 C

Başkale;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -4/-2 C

14 Aralık Cumartesi: Hafif kar yağışlı -9/-9 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -14/-2 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -9/1 C

17 Aralık Salı: Çok bulutlu -7/1 C

Çaldıran;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -8/-4 C

14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -14/-9 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -17/-5 C

16 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu -13/-2 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -10/-3 C

Çatak;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -1/5 C

14 Aralık Cumartesi: Hafif kar yağışlı -11/-2 C

15 Aralık Pazar: Çok bulutlu -11/5 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -6/6 C

17 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu -2/4 C

Edremit;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -2/2 C

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -8/-4 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -11/-1 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -8/3 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -6/1 C

Erciş;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -5/0 C

14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -9/-5 C

15 Aralık Pazar: Çok bulutlu -13/-5 C

16 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu -9/2 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -5/1 C

Gevaş;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -5/1 C

14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -9/-4 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -11/0 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -8/3 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -5/1 C

Gürpınar;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -4/1 C

14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -8/-5 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -15/0 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -10/3 C

17 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu -7/2 C

İpekyolu;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -2/2 C

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -8/-4 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -11/-1 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -8/3 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -6/1 C

Muradiye;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -3/0 C

14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -8/-6 C

15 Aralık Pazar: Çok bulutlu -14/-1 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -9/1 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -6/-1 C

Özalp;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -7/-3 C

14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -13/-9 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -20/-5 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -16/-2 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -13/-3 C

Saray;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -7/-3 C

14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -13/-9 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -19/-5 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -16/-2 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -11/-3 C

Tuşba;

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı -2/2 C

14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -8/-4 C

15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -11/-1 C

16 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu -8/3 C

17 Aralık Salı: Kar yağışlı -6/1 C